Amidst war, choose instruments of peace including prayer, dialogue: Cardinal Tobin writes in latest newsletter

March 18, 2022

My Dear Sisters and Brothers in Christ,

The seventh chapter of Pope Francis’s encyclical Fratelli Tutti (On Fraternity and Social Friendship) is especially timely and important because it discusses the horrors of war. Since the beginning of his pontificate, the Holy Father has urged the nations and peoples of the world—all of us—to “build bridges, not walls” and to recognize that we are truly sisters and brothers in the one family of God. Fratelli Tutti is a sustained reflection on the way we should treat one another, not as strangers or adversaries, but as family.

Pope Francis argues forcefully that “war is the negation of all rights and a dramatic assault on the environment.” He makes the case that “if we want true integral human development for all, we must work tirelessly to avoid war between nations and peoples.” This means that “there is a need to ensure the uncontested rule of law and tireless recourse to negotiation, mediation and arbitration, as proposed by the Charter of the United Nations, which constitutes truly a fundamental juridical norm.”

The Holy Father urges “tireless recourse” to productive, nonviolent means of resolving conflicts among nations. He warns us in no uncertain terms that war is evil, and that the use of unjust aggression in dealing with other nations is always a step backward for humanity and for civilization. Even the traditional criteria for what has been termed “just war” is questionable today. As Pope Francis writes, “At issue is whether the development of nuclear, chemical and biological weapons, and the enormous and growing possibilities offered by new technologies, have granted war an uncontrollable destructive power over great numbers of innocent civilians.”

Once unleashed, the destructive powers of war may become impossible to control. “We can no longer think of war as a solution,” the pope says. “Because its risks will probably always be greater than its supposed benefits. In view of this, it is very difficult nowadays to invoke the rational criteria elaborated in earlier centuries to speak of the possibility of a ‘just war.’ Never again war!”

And yet, wars are being waged in our time—in Ukraine, Syria, Ethiopia, and other regions of the world. The suffering of ordinary people, our brothers and sisters, cries out to heaven and compels us to do everything in our power to end the violence and build lasting peace. As followers of Jesus Christ, the weapons at our disposal are nonviolent, and they certainly exclude nuclear, chemical or biological warfare. We choose instruments of peace including prayer, dialogue, and the art of persuasion. When these weapons fail, as they often do in the face of hatred, injustice, and violent aggression, we remain faithful to the Gospel, especially the Beatitudes, confident that the power of goodness and truth will overcome the forces of evil.

“Enmity with God is the source of all that poisons man,” Pope Emeritus Benedict XVI once wrote. “Overcoming this enmity is the basic condition for peace in the world. Only the man who is reconciled with God can also be reconciled and in harmony with himself, and only the man who is reconciled with God and with himself can establish peace around him and throughout the world.” This means that the greatest weapons we have at our disposal to achieve true and lasting peace are spiritual, not material. Love conquers hatred. Hope overcomes fear. And faith in God is our greatest pathway to victory over evil.

Of course, we must resist unjust aggression wherever we find it. We certainly must reach out and support our neighbors who are under attack. As Pope Francis reminds us often, “indifference” is a deadly sin that prevents us from listening to our neighbors’ cries for assistance, seeing the needs others have, and reaching out to lend a helping hand. We must fight against complacency and self-centeredness especially in times of war, pandemic and economic hardship.

Let’s ask Mary, Queen of Peace, to help us care for our sisters and brothers in these challenging times. Let’s pray, and work, for an end to war and for the establishment of a true and lasting peace in every country in the world.

Yours sincerely in Christ the Redeemer,

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Archbishop of Newark

Where to give to help Ukraine

March 2, 2022

WASHINGTON (CNS) -- Various Catholic agencies are collecting donations to aid with the humanitarian crisis in Ukraine, as people flee to escape Russian bombing and shelling. Here are some places to donate. This list is not exhaustive.

The international Caritas confederation is collecting funds to help Caritas Ukraine. In the United States, that is through Catholic Relief Services: https://bit.ly/3LWtOKa . Internationally, you can donate through www.caritas.org

The Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia also has a link: https://ukrarcheparchy.us/donate

Two pontifical agencies also are taking donations for Ukraine: Catholic Near East Welfare Association, cnewa.org/campaigns/ukraine/ , and Aid to the Church in Need, www.churchinneed.org/ . Internationally, Aid to the Church can be reached at https://bit.ly/3vfqCn4

The Knights of Columbus launched the Ukraine Solidarity Fund, and donations can be made at www.kofc.org/secure/en/donate/ukraine.html . On Feb. 25, the Knights of Columbus announced a commitment of $1 million for immediate distribution to support Ukrainian refugees and will match all funds raised up to an additional $500,000. The relief funding will be used to provide shelter, food, medical supplies, clothing and religious goods, as well as other humanitarian needs as identified, both directly in Ukraine and through refugee sites in Poland.

Donations can also be made to Jesuit Refugee Service at www.jrsusa.org to support the agency's work in Europe "to accompany, serve, and advocate for those forced to flee from war and conflict."

The Salesians also are accepting donations to help refugees: https://salesianmissions.org/lp/ukraine-emergency

A Message from Pope Francis: Words of Challenge and Hope

A selection from Fratelli Tutti (On Fraternity and Social Friendship), Chapter Seven, “Paths of Renewed Encounter,” promulgated by Pope Francis on October 3, 2020.

The injustice of war

256. “Deceit is in the mind of those who plan evil, but those who counsel peace have joy” (Prov 12:20). Yet there are those who seek solutions in war, frequently fueled by a breakdown in relations, hegemonic ambitions, abuses of power, fear of others and a tendency to see diversity as an obstacle. [237] War is not a ghost from the past but a constant threat. Our world is encountering growing difficulties on the slow path to peace upon which it had embarked and which had already begun to bear good fruit.

257. Since conditions that favor the outbreak of wars are once again increasing, I can only reiterate that “war is the negation of all rights and a dramatic assault on the environment. If we want true integral human development for all, we must work tirelessly to avoid war between nations and peoples. To this end, there is a need to ensure the uncontested rule of law and tireless recourse to negotiation, mediation and arbitration, as proposed by the Charter of the United Nations, which constitutes truly a fundamental juridical norm”. [238] The seventy-five years since the establishment of the United Nations and the experience of the first twenty years of this millennium have shown that the full application of international norms proves truly effective, and that failure to comply with them is detrimental. The Charter of the United Nations, when observed and applied with transparency and sincerity, is an obligatory reference point of justice and a channel of peace. Here there can be no room for disguising false intentions or placing the partisan interests of one country or group above the global common good. If rules are considered simply as means to be used whenever it proves advantageous, and to be ignored when it is not, uncontrollable forces are unleashed that cause grave harm to societies, to the poor and vulnerable, to fraternal relations, to the environment and to cultural treasures, with irretrievable losses for the global community.

258. War can easily be chosen by invoking all sorts of allegedly humanitarian, defensive or precautionary excuses, and even resorting to the manipulation of information. In recent decades, every single war has been ostensibly “justified”. The Catechism of the Catholic Church speaks of the possibility of legitimate defense by means of military force, which involves demonstrating that certain “rigorous conditions of moral legitimacy” [239] have been met. Yet it is easy to fall into an overly broad interpretation of this potential right. In this way, some would also wrongly justify even “preventive” attacks or acts of war that can hardly avoid entailing “evils and disorders graver than the evil to be eliminated”. [240] At issue is whether the development of nuclear, chemical and biological weapons, and the enormous and growing possibilities offered by new technologies, have granted war an uncontrollable destructive power over great numbers of innocent civilians. The truth is that “never has humanity had such power over itself, yet nothing ensures that it will be used wisely”. [241] We can no longer think of war as a solution, because its risks will probably always be greater than its supposed benefits. In view of this, it is very difficult nowadays to invoke the rational criteria elaborated in earlier centuries to speak of the possibility of a “just war”. Never again war! [242]

259. It should be added that, with increased globalization, what might appear as an immediate or practical solution for one part of the world initiates a chain of violent and often latent effects that end up harming the entire planet and opening the way to new and worse wars in the future. In today’s world, there are no longer just isolated outbreaks of war in one country or another; instead, we are experiencing a “world war fought piecemeal”, since the destinies of countries are so closely interconnected on the global scene.

260. In the words of Saint John XXIII, “it no longer makes sense to maintain that war is a fit instrument with which to repair the violation of justice”. [243] In making this point amid great international tension, he voiced the growing desire for peace emerging in the Cold War period. He supported the conviction that the arguments for peace are stronger than any calculation of particular interests and confidence in the use of weaponry. The opportunities offered by the end of the Cold War were not, however, adequately seized due to a lack of a vision for the future and a shared consciousness of our common destiny. Instead, it proved easier to pursue partisan interests without upholding the universal common good. The dread specter of war thus began to gain new ground.

261. Every war leaves our world worse than it was before. War is a failure of politics and of humanity, a shameful capitulation, a stinging defeat before the forces of evil. Let us not remain mired in theoretical discussions, but touch the wounded flesh of the victims. Let us look once more at all those civilians whose killing was considered “collateral damage”. Let us ask the victims themselves. Let us think of the refugees and displaced, those who suffered the effects of atomic radiation or chemical attacks, the mothers who lost their children, and the boys and girls maimed or deprived of their childhood. Let us hear the true stories of these victims of violence, look at reality through their eyes, and listen with an open heart to the stories they tell. In this way, we will be able to grasp the abyss of evil at the heart of war. Nor will it trouble us to be deemed naive for choosing peace.

262. Rules by themselves will not suffice if we continue to think that the solution to current problems is deterrence through fear or the threat of nuclear, chemical or biological weapons. Indeed, “if we take into consideration the principal threats to peace and security with their many dimensions in this multipolar world of the twenty-first century as, for example, terrorism, asymmetrical conflicts, cybersecurity, environmental problems, poverty, not a few doubts arise regarding the inadequacy of nuclear deterrence as an effective response to such challenges. These concerns are even greater when we consider the catastrophic humanitarian and environmental consequences that would follow from any use of nuclear weapons, with devastating, indiscriminate and uncontainable effects, over time and space… We need also to ask ourselves how sustainable is a stability based on fear, when it actually increases fear and undermines relationships of trust between peoples. International peace and stability cannot be based on a false sense of security, on the threat of mutual destruction or total annihilation, or on simply maintaining a balance of power… In this context, the ultimate goal of the total elimination of nuclear weapons becomes both a challenge and a moral and humanitarian imperative… Growing interdependence and globalization mean that any response to the threat of nuclear weapons should be collective and concerted, based on mutual trust. This trust can be built only through dialogue that is truly directed to the common good and not to the protection of veiled or particular interests”. [244] With the money spent on weapons and other military expenditures, let us establish a global fund [245] that can finally put an end to hunger and favor development in the most impoverished countries, so that their citizens will not resort to violent or illusory solutions, or have to leave their countries in order to seek a more dignified life.

My Prayer for You

I would like to make my own these prayerful words of Pope Francis imploring our Blessed Mother Mary, Queen of Peace, for her kind intercession on behalf of the suffering people of Ukraine, Syria, Ethiopia, and all war-torn regions of the world. Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. Archbishop of Newark

Marzo 18, 2022

Vol. 3. No. 14

Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

El séptimo capítulo de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti (Sobre la Fraternidad y la Amistad Social) es especialmente oportuno e importante porque discute los horrores de la guerra. Desde el comienzo de su pontificado, el Santo Padre ha instado a las naciones y pueblos del mundo—a todos nosotros—a “construir puentes, no muros” y a reconocer que somos verdaderamente hermanas y hermanos en la única familia de Dios. Fratelli Tutti es una reflexión constante sobre la forma en que debemos tratarnos unos a otros, no como extraños o adversarios, sino como familia.

El Papa Francisco argumenta enérgicamente que “la guerra es la negación de todos los derechos y un asalto dramático al medio ambiente”. Plantea que “si queremos un verdadero desarrollo humano integral para todos, debemos trabajar incansablemente para evitar la guerra entre naciones y pueblos”. Esto significa que “es necesario garantizar el indiscutible imperio de la ley y el recurso incansable a la negociación, la mediación y el arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, que constituye verdaderamente una norma jurídica fundamental”.

El Santo Padre insta a “recurrir incansablemente” a medios productivos y no violentos para resolver los conflictos entre las naciones. Nos advierte en términos inequívocos que la guerra es mala, y que el uso de la agresión injusta en el trato con otras naciones es siempre un paso atrás para la humanidad y para la civilización. Incluso el criterio tradicional para lo que se ha denominado “guerra justa”, es cuestionable hoy en día. Como escribe el Papa Francisco, “La cuestión es que, a partir del desarrollo de armas nucleares, químicas y biológicas, y las enormes y crecientes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se ha otorgado a la guerra un poder destructivo incontrolable que afecta a muchos civiles inocentes”.

Una vez desatados, los poderes destructivos de la guerra pueden llegar a ser imposibles de controlar. “Ya no podemos pensar en la guerra como una solución”, dice el Papa. “Porque sus riesgos probablemente siempre serán mayores que sus supuestos beneficios. En vista de esto, es muy difícil hoy en día invocar los criterios racionales elaborados en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una ‘guerra justa’. ¡Nunca más la guerra!"

Y, sin embargo, se están librando guerras en nuestro tiempo—en Ucrania, Siria, Etiopía y otras regiones del mundo. El sufrimiento de la gente común, nuestros hermanos y hermanas, clama al cielo y nos obliga a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner fin a la violencia y construir una paz duradera. Como seguidores de Jesucristo, las armas a nuestra disposición no son violentas, y ciertamente excluyen la guerra nuclear, química o biológica. Elegimos instrumentos de paz incluyendo la oración, el diálogo, y el arte de la persuasión. Cuando estas armas fallan, como a menudo lo hacen frente al odio, la injusticia y la agresión violenta, permanecemos fieles al Evangelio, especialmente a las Bienaventuranzas, confiados en que el poder de la bondad y la verdad vencerá a las fuerzas del mal.

“La enemistad con Dios es la fuente de todo lo que envenena al hombre”, escribió una vez el Papa Emérito Benedicto XVI. “Superar esta enemistad es la condición básica para la paz en el mundo. Sólo el hombre que se reconcilia con Dios puede también reconciliarse y estar en armonía consigo mismo, y sólo el hombre que se reconcilia con Dios y consigo mismo puede establecer la paz a su alrededor y en todo el mundo”. Esto significa que las armas más grandes que tenemos a nuestra disposición para lograr una paz verdadera y duradera son espirituales, no materiales. El amor vence al odio. La esperanza vence al miedo. Y la fe en Dios es nuestro mejor camino hacia la victoria sobre el mal.

Por supuesto, debemos resistir la agresión injusta dondequiera que la encontremos. Ciertamente debemos tender la mano y apoyar a nuestros vecinos que están bajo ataque. Como el Papa Francisco nos recuerda a menudo, la “indiferencia” es un pecado capital que nos impide escuchar los gritos de ayuda de nuestros vecinos, ver las necesidades que tienen los demás y acercarnos para tender una mano amiga. Debemos luchar contra la complacencia y el egocentrismo, especialmente en tiempos de guerra, pandemia y dificultades económicas.

Pidamos a María, Reina de la Paz, que nos ayude a cuidar de nuestras hermanas y hermanos en estos tiempos difíciles. Oremos y trabajemos por el fin de la guerra y por el establecimiento de una paz verdadera y duradera en todos los países del mundo.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Arzobispo de Newark

Donde proporcionar ayuda a Ucrania

Marzo 2, 2022

WASHINGTON (CNS) -- Varias agencias católicas están recolectando donaciones para ayudar con la crisis humanitaria en Ucrania, mientras la gente huye para escapar de los ataques y bombardeos rusos. Aquí se muestran algunos lugares para donar. Esta lista no es exhaustiva.

La confederación internacional Caritas está recaudando fondos para ayudar a Caritas Ucrania. En los Estados Unidos, es a través de Catholic Relief Services: https://bit.ly/3LWtOKa. A nivel internacional, usted puede donar a través de www.caritas.org.

La Archieparquía Católica Ucraniana de Filadelfia también tiene un enlace: https://ukrarcheparchy.us/donate.

Dos agencias pontificias también están recibiendo donaciones para Ucrania: Asociación para el Bienestar del Cercano Oriente Católico, https://cnewa.org/campaigns/ukraine/, Y Aid to the Church in Need (Ayuda a la Iglesia Necesitada), www.churchinneed.org/ . Internacionalmente, Aid to the Church (Ayuda a la Iglesia) puede ser contactada en https://bit.ly/3vfqCn4.

Los Caballeros de Colón lanzaron el Fondo de Solidaridad con Ucrania, y se pueden hacer donaciones en www.kofc.org/secure/en/donate/ukraine.html. El 25 de febrero, los Caballeros de Colón anunciaron un compromiso de $1 millón para distribución inmediata para apoyar a los refugiados ucranianos e igualarán todos los fondos recaudados hasta $500,000 adicionales. Los fondos de socorro se utilizarán para proporcionar refugio, alimentos, suministros médicos, ropa y bienes religiosos, así como otras necesidades humanitarias que se identifiquen, tanto directamente en Ucrania como a través de los sitios de refugiados en Polonia.

También se pueden hacer donaciones al Servicio Jesuita a Refugiados en www.jrsusa.org para apoyar el trabajo de la agencia en Europa “para acompañar, servir y abogar por aquellos forzados a huir de la guerra y el conflicto”.

Los Salesianos también están recibiendo donaciones para ayudar a refugiados: https://salesianmissions.org/lp/ukraine-emergency.

Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza

Una selección de Fratelli Tutti (Sobre la Fraternidad y la Amistad Social), Capítulo Siete, “Caminos de Reencuentro”, promulgada por el Papa Francisco el 3 de octubre del 2020.

La injusticia de la guerra

256. “En los planes de los malvados hay mentira, en los consejos del hombre de paz, alegría” (Prov 12,20). Sin embargo hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se estimula por una ruptura de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a una tendencia a ver la diversidad como un obstáculo.[237] La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. Nuestro mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino hacia la paz que había emprendido y que comenzaba a dar buenos frutos.

257. Debido a que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras, solo puedo reiterar que “la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al medio ambiente. Si queremos un verdadero desarrollo humano integral para todos, tenemos que trabajar incansablemente para evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Con ese fin, se necesita asegurar el imperio indiscutible del derecho y el infatigable recurso a la negociación, la mediación y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, que constituye una verdadera norma jurídica fundamental”.[238] Los 75 años del establecimiento de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio, han mostrado que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz, y que su incumplimiento es nocivo. La Carta de las Naciones Unidas, cuando es respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia de justicia obligatorio y un canal de paz. Pero esto implica no disfrazar intenciones falsas ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Si las normas son simplemente consideradas como instrumentos a los que acudir cuando resulta favorable y que son ignorados cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los pobres y vulnerables, a las relaciones fraternales, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global.

258. Se puede optar por la guerra invocando todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. En las últimas décadas, todas las guerras han sido ostensiblemente “justificadas”. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas “condiciones rigurosas de legitimidad moral”.[239] Así es fácil caer en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. De esa manera, algunos podrían justificar erróneamente ataques “preventivos” o acciones bélicas que difícilmente pueden evitar “males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar”.[240] La cuestión es que a partir del desarrollo de armas nucleares, químicas y biológicas, y las enormes y las crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se ha otorgado a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. La verdad es que “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a ser bien utilizado”.[241] Ya no podemos pensar en la guerra como una solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores que sus supuestos beneficios. En vista de esto, hoy en día es muy difícil invocar los criterios racionales elaborados en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una “guerra justa”. ¡Nunca más la guerra![242]

259. Debe agregarse que, con el incremento de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para una parte del mundo, inicia una cadena de efectos violentos y a menudo ocultos que terminan afectando a todo el planeta y abriendo el camino a nuevas y peores guerras en el futuro. En el mundo de hoy ya no hay sólo aislados brotes de guerra en un país o en otro, sino que estamos experimentando una “guerra mundial a pedazos”, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial.

260. En palabras de San Juan XXIII, “ya no tiene sentido sostener que la guerra es un medio adecuado con el cual reparar el derecho violado.”[243] Expresando este punto en medio de una fuerte tensión internacional, expresó el creciente deseo de paz surgiendo en el período de la guerra fría. Apoyó la convicción de que las razones de la paz son más fuertes que todo cálculo de intereses particulares y confianza en el uso de armamento. Sin embargo, no se aprovecharon adecuadamente las oportunidades ofrecidas por el fin de la guerra fría por la falta de una visión de futuro y de una conciencia compartida sobre nuestro destino común. En cambio, fue más fácil perseguir intereses particulares sin hacerse cargo del bien común universal. Así volvió a abrirse camino el temible espectro de la guerra.

261. Cada guerra deja al mundo peor que como antes estaba. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una amarga derrota frente a las fuerzas del mal. No nos quedemos en discusiones teóricas sino toquemos las heridas de las víctimas. Contemplemos una vez más a todos aquellos civiles cuyas muertes fueron consideradas “daños colaterales”. Preguntemos a las víctimas. Pensemos en los refugiados y desplazados, en los que sufrieron los efectos de la radiación atómica o los ataques químicos, en las madres que perdieron a sus hijos, en los niños y niñas mutilados o privados de su infancia. Escuchemos las historias verdaderas de esas víctimas de la violencia, miremos la realidad a través de sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz.

262. Las reglas no serán suficientes si seguimos pensando que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo o amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas. Ciertamente, “si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como, por ejemplo, el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Estas preocupaciones son aún mayores cuando consideramos las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio… Debemos preguntarnos cuan sostenible es un equilibrio basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar las relaciones de confianza entre los pueblos. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la aniquilación total, o en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder… En este contexto, el objetivo final de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario… El aumento de la interdependencia y la globalización implica que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares, debe ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. Esta confianza se puede construir sólo a través de un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares”.[244]Con el dinero usado en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial [245] que pueda acabar con el hambre y favorezca el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus ciudadanos no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni tengan que abandonar sus países para buscar una vida más digna.

Mi Oración para Ustedes

Quisiera hacer mías estas palabras de oración del Papa Francisco implorando a nuestra Santísima Madre María, Reina de la Paz, por su amable intercesión en nombre del pueblo que sufre en Ucrania, Siria, Etiopía y todas las regiones del mundo devastadas por la guerra.

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Arzobispo de Newark