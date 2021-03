Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. Holy Week 2021 Homilies

Chrism Mass

Cathedral Basilica of the Sacred Heart, March 29, 2021

My dear brothers and sisters in Christ,

Quite suddenly in 1846, an unknown and uncontrollable disease turned the Irish potato crop – the sole source of nutrition for the vast peasantry of that island – into inedible slime. Appealing to their foreign governors and absentee landlords, those farmers were met with indifference, eviction, starvation, and sickness. In less than two years, two million Irish died, one quarter of the population. In the years that followed, another two million would be forced to emigrate. Many found a life, if not a warm welcome, in this country.

The famine devastated families and towns, undermining the communal spirit of the people. The easy sharing with less fortunate relatives or the wandering poor practically disappeared as ties of natural affection were broken. The weak and disabled became incapable of leaving their homes; young mothers, who had pawned their cloaks could not venture out to beg for bread because they were not fit to be seen in the streets. The doors of peasant cottages had traditionally been left open so that the travelling poor might help themselves to some extra spuds on the hearth. Now these doors were locked and whatever sustenance could be had was hidden away. Families turned in on themselves in a desperate struggle to survive.

What will be the consequences of the present, deeply disastrous pandemic?

Can the world, our nation, our Church, our family, ourselves, be unmarked by this experience of profound isolation, suffering, death and fear.

Some predict a coming era of new exuberance, optimism, and hedonism. The 2020’s as new Roaring Twenties. With 1.8 million people already dead around the world from Covid-19, including some 550,000 in the U.S., together with all the country’s other problems, it’s become almost too seductive to resist harking back to better times. And what better times to recapture than those of bathtub gin, flappers, Chicago gangsters, and jazz-infused speakeasies?

What about the Archdiocese of Newark? Do you think there will be long-term effects from the separation imposed by the pandemic? Will some of us prefer virtual worship – if we worship at all? Is it possible that Catholics who have been denied access to the Body and Blood of Christ — including those who have “walked away from it” over many years—may realize what they are missing and return to experience the loving presence of Christ in this mystery of grace?

There are no ready-made answers to so many crucial questions. However, I am convinced of this. The worst choice we can make as disciples is to lock the doors and hoard what we have, hoping some past Golden Age will return. So, the Chrism Mass takes on a crucial significance this year. The oils we bless and consecrate this evening are a visible reminder of the healing and life-giving mission of the Church. A Church that bars its doors to no one. A community that finally does not offer either silver or gold, but what we have: Jesus, his Good News, his sacraments of life, and yes, a bruised, at times befuddled but essentially beautiful and resilient community. Because all is grace.

What about us priests?

Just yesterday Pope Francis spoke to the Pontifical Mexican College in Rome, explaining that the challenges of today require that priests conform themselves to the Lord and the gaze of love with which He contemplates us. He highlights that tenderness, reconciliation and solidarity are essential to face the challenges of today.

In light of the numerous challenges, our Holy Father said today’s problems require that priests conform themselves to the Lord and the gaze of love with which He contemplates us. “By conforming our gaze to His, our gaze is transformed into a gaze of tenderness, reconciliation and fraternity,” the Pope explained.

He noted that we need to have the "gaze of tenderness" with which God sees the problems that afflict society, including “violence, social and economic inequalities, polarization, corruption and lack of hope especially among the youngest.”

As priests, we must continuously enter into a living relationship with the people of God, and look at existence from their angle, to understand the real difficulties they encounter and to help heal wounds, because only true fraternity is “capable of seeing the sacred grandeur of our neighbor, of fining God in every human being, of tolerating the nuisance of life in common by clinging to the love of God, of opening the heart to diving love and seeking the happiness of others just as their heavenly Father does” (EG 92).

Reading the entire fourth chapter of this Gospel of Luke, we know that the gaze of Jesus often is not reciprocated. Luke turns the initial admiration that concluded tonight’s passage and the subsequent rejection of Jesus into a foreshadowing of the whole future ministry of Jesus. Moreover, the rejection of Jesus in his own hometown hints at the greater rejection of him by Israel. We who share in the ministry of Jesus cannot expect to avoid suffering, so we must work diligently to strengthen the bonds that unite us, so that the Evil One may never succeed in seducing, scattering and destroying us.

This pandemic will have consequences. Tonight, we bless and consecrate oil and renew promises as a pledge not to lock doors and hoard blessings. Nor can we sit passively like shopkeepers, hoping customers will return. Under the anointing of the Holy Spirit, we must lead our people out of the churches in order to proclaim a year of favor from the Lord. May Mary, the Mother of the Church and St. Joseph, her protector, be our travelling companions.

Domingo de Ramos

Catedral Basílica del Sagrado Corazón, 28 de marzo de 2021

Hoy por todo el mundo se celebra “El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor” Nuestra celebración comprende dos secciones principales, las cuales presentan un contraste chocante. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, porque la primera sección es muy breve. Veamos.

(1) Jesús el Rey

Primero, el sacerdote bendice los ramos, y en los años normales, va en procesión con ellos hacia la iglesia. Para muchos de nosotros, este momento importante ha sido simplemente otro elemento añadido a la Misa normal. Pero de hecho es mucho más que eso.

En primer lugar, se lee un Evangelio adicional este domingo. El texto presenta Jesús como Rey. Montado sobre un animal que un rey solía montar para entrar en una ciudad: un potro, o como muchas veces se traduce, “un borrico.” Los discípulos le echan encima los mantos, mientras la gente alfombra el camino con sus mantos y con ramas cortadas en el campo para facilitarle el paso al rey.

“Bendito el que viene en nombre del Señor!”

Esta lectura retrata a Jesús como el verdadero rey de nuestras vidas. Los sacerdotes, los diáconos y otros ministros entran en procesión en la iglesia y van hacia el altar, lo cual se puede considerar una conmemoración de la entrada de Cristo a Jerusalén.

(2) Jesús el esclavo

Pues empezamos la Misa. Como Evangelio oímos la lectura de la Pasión según san Marcos. Sentimos el choque del contraste. Los soldados se burlan del supuesto rey, gritando en sus ásperas voces, el equivalente de “Idiota, ¿te crees el rey de los judíos?” No lo alaban, como había hecho la gente a lo largo del camino, sino que se burlan de este pobre, espantoso cautivo. Le ponen una corona de espinas y le hacen el saludo, “Salve, rey de los judíos.” Sobre sus heridas lo visten de púrpura, el color reservado a los reyes. Le escupen y se ríen de él.

¡Vaya reino el suyo! ¿Por qué permitiría el Rey de los Reyes que suceda semejante denigración?

Recordemos la Primera Lectura.

…y yo no me he rebelado ni me he echado atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,

la mejilla a los que mesaban mi barba.

No oculté el rostro a insultos y salivazos. (Isaías 50: 6)

Estas palabras, escritas siglos antes del Nuevo Testamento, parecen describir una entrega pasiva. ¿Acaso eso sería apropiado para un rey? Tú y yo habríamos gritado, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” El Salmo Responsorial dice estas mismas palabras. Jesús las dirá desde la cruz.

¿Son las palabras de un rey?

Veamos la Segunda Lectura. Aquí tenemos una reflexión muy profunda sobre esta cuestión en el famoso pasaje de la carta de san Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Jesús no se refugiaba en la idea de ser igual a Dios—ni por seguridad, ni por honor, ni por ninguna otra razón. Más tarde Dios lo exaltará. Él se dará por el bien de los demás, a pesar de la costa. Será como un esclavo, obediente aún hasta la muerte en la cruz.

Esto es todo el contrario de lo que significa el ser rey, así como lo entendemos. Para nuestro mundo orientado hacia la televisión y el placer, es como una burla de la realeza.

¿Pero habríamos preferido tener un rey egoísta, que solo cuidaba de sus propios intereses mientras fingía hacerlo todo por la gente? Entendemos el egoísmo, pero mantenemos la esperanza de que alguien se pondrá de nuestra parte, cueste lo que cueste.

Esta Liturgia suscita cada año en nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos de la alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén al dolor de verlo condenado a muerte y crucificado. Es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana Santa. Entremos entonces en este estupor.

Jesús nos sorprende desde el primer momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero Él entra en Jerusalén sobre un humilde burrito. La gente espera para la Pascua al libertador poderoso, pero Jesús viene para cumplir la Pascua con su sacrificio. Su gente espera celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a celebrar la victoria de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió a aquella gente, que en pocos días pasó de aclamar con hosannas a Jesús a gritar “crucifícalo”? ¿Qué les sucedió? En realidad, aquellas personas seguían más una imagen del Mesías, que al Mesías real. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por Él. El asombro es distinto de la simple admiración. La admiración puede ser mundana, porque busca los gustos y las expectativas de cada uno; en cambio, el asombro permanece abierto al otro, a su novedad. También hoy hay muchos que admiran a Jesús, porque habló bien, porque amó y perdonó, porque su ejemplo cambió la historia... y tantas cosas más. Lo admiran, pero sus vidas no cambian. Porque admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por Él, pasar de la admiración al asombro.

¿Y qué es lo que más sorprende del Señor y de su Pascua? El hecho de que Él llegue a la gloria por el camino de la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Jesús, en cambio —nos dice san Pablo—, “se despojó de sí mismo, […] se humilló a sí mismo” (Flp 2,7.8). Sorprende ver al Omnipotente reducido a nada. Verlo a Él, la Palabra que sabe todo, enseñarnos en silencio desde la cátedra de la cruz. Ver al rey de reyes que tiene por trono un patíbulo. Ver al Dios del universo despojado de todo. Verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la bondad en persona, que es insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación? Señor, ¿por qué dejaste que te hicieran todo esto?

Lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal. Para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte. Para recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores estados de ánimo: el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e, incluso, el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas, y así las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas.

Jesús es ese rey verdadero. Lo deja todo por obediencia a Dios y por la gente.

Y finalmente nosotros, asombrados, guardemos silencio.