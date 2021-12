Cardinal Tobin to Celebrate Christmas Eve Mass at Midnight

Join us for Mass on Christmas Eve. Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. will celebrate the Christmas Vigil Mass at the Cathedral Basilica of the Sacred Heart in Newark at 12 Midnight.

If you’re planning to attend Mass on Christmas Eve or Christmas day at a Catholic parish near you, use our Parish and Mass Finder tool to locate your nearest parish!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Únase a nosotros para la Misa en Nochebuena! Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. celebrará la Misa de la Vigilia de Navidad en la Catedral del Sagrado Corazón en Newark a la medianoche.

Si planea asistir a misa en Nochebuena o el día de Navidad en una parroquia católica cerca de usted, use nuestra herramienta Buscador de parroquias y misas para ubicar su parroquia más cercana.