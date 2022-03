Cardinal Tobin's Latest Newsletter: Our Lenten Journey

Vol. 3. No. 13

My Dear Sisters and Brothers in Christ,

Each year as winter is fading and spring is on the horizon, our Church gives us the season of Lent as a time of hope and renewal. As Pope Francis says in his 2022 Lenten message, “Lent is a favorable time for personal and community renewal, as it leads us to the paschal mystery of the death and resurrection of Jesus Christ.” For us believers, Lent represents a time of hope and rebirth.

Lent is also a journey—from the darkness of sin and death to the light of Christ which shines most brightly at Easter time. We make this journey each year with the help and guidance of the Holy Spirit. This year, the images we use to emphasize the spiritual journey that is at the heart of Christian life are especially poignant because we are preparing for the 2023 Synod of Bishops.

This worldwide synodal process initiated by Pope Francis last year can be described as an extended Lenten journey. Its themes—Communion, Participation and Mission—call our attention to the meaning of our lives as missionary disciples of Jesus Christ. In fact, the synod’s call for prayerful listening, encounter with the person of Jesus, and discernment of God’s will for our Church, represents a kind of roadmap (or GPS system) for our life’s journey.

Lent 2022 comes at a time when our world is weary and disillusioned due to years of pandemic, economic and political turmoil, and social discord. More than ever, it seems, we need this “favorable time” to renew our spirits and to regain a vibrant hope for the future—what the Holy Father calls “a foretaste of Easter joy.”

Especially now, we are prone to weariness and discouragement, and we run the risk of losing hope in the presence and power of God. As Pope Francis says, “Bitter disappointment at shattered dreams, deep concern for the challenges ahead, and discouragement at the poverty of our resources, can make us tempted to seek refuge in self-centeredness and indifference to the suffering of others.” Still, Lent can be a graced moment for us if we use this time to “place our faith and hope in the Lord,” and to ask for forgiveness regularly in the Sacrament of Penance.

Lent can indeed be a favorable time—if we can seize this opportunity and become fully engaged in this Spirit-filled season of grace! We pray that the Holy Spirit will guide and encourage us as we undertake this Lenten journey with patience, perseverance, and confident hope in our Lord’s resurrection. Let us not be discouraged by the long dark days of winter. Christ is our light and our hope. May our hearts be filled with His Holy Spirit as we journey together to meet Him with Easter joy!

During Lent, fasting and abstinence are important because they are forms of spiritual discipline that prepare us for the foretaste of joy that we will experience at Easter. At the same time, “doing good” (active charity towards our neighbors) is also central to our observance of Lent.

“Let us never grow tired of doing good,” St. Paul says in his letter to the Galatians (6:9-10), “for in due time we shall reap our harvest, if we do not give up. So then, while we have the opportunity, let us do good to all.” Pope Francis tells us that “Lent invites us to conversion, to a change in mindset, so that life’s truth and beauty may be found not so much in possessing as in giving, not so much in accumulating as in sowing and sharing goodness.” This is why we pray, fast, and give alms during Lent—to renew our minds and hearts so that we can rediscover the meaning of life in the sowing and sharing of goodness.

During this season of grace, let’s ask Mary and all the saints to be the stars that guide us on our Lenten journey. And let’s turn to the Holy Spirit and humbly ask for the grace to change our minds and hearts, confess our sins, and resolve to “sow seeds of goodness” at every stage of our synodal process. As Pope Francis says. “Let us believe firmly that ‘if we do not give up, we shall reap our harvest in due time’ and that, with the gift of perseverance, we shall obtain what was promised (cf. Heb 10:36), for our salvation and the salvation of others (cf. 1 Tim 4:16).

Sincerely yours in Christ the Redeemer,

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Archbishop of Newark

Cardinal Tobin’s Statement on the Situation in Ukraine

I would like to make my own the following words of Pope Francis offered during his General Audience remarks on Wednesday, February 23:

My heart aches greatly at the worsening situation in Ukraine. Despite the diplomatic efforts of the last few weeks, increasingly alarming scenarios are opening up. Like me, many people all over the world are feeling anguish and concern. Once again the peace of all is threatened by partisan interests. I would like to appeal to those with political responsibility to examine their consciences seriously before God, who is the God of peace and not of war; who is the Father of all, not just of some, who wants us to be brothers and not enemies. I pray that all the parties involved refrain from any action that would cause even more suffering to the people, destabilizing coexistence between nations and bringing international law into disrepute.

And now I would like to appeal to everyone, believers and non-believers alike. Jesus taught us that the diabolical senselessness of violence is answered with God's weapons, with prayer and fasting. I invite everyone to make next 2 March, Ash Wednesday, a Day of Fasting for Peace. I encourage believers in a special way to dedicate themselves intensely to prayer and fasting on that day. May the Queen of Peace preserve the world from the madness of war.

I invite everyone in the Archdiocese of Newark, and all who long for peace everywhere, to join me in praying for the people of Ukraine, especially on the day of prayer and fasting for peace that Pope Francis has announced for Ash Wednesday, March 2. We must always reject war as a political solution and pursue honest and respectful dialogue among nations as the only way forward.

Cardinal Joseph W, Tobin, C.Ss.R.

Archbishop of Newark The Synodal Process: an initial assessment Vatican City, 7 February 2022 On Wednesday, January 26, 2022, the XV Ordinary Council of the Synod of Bishops met in person and online. The following items were at the center of their work: a progress report on the synodal process around the world and the articulation of criteria for the "reports" prepared by Dioceses, Episcopal Conferences, the Synods of Eastern Churches and other ecclesial bodies. About three months after the opening of the synodal process, the Ordinary Council expressed great satisfaction with the headway being made by the process at the local level. Close to 98% of the Episcopal Conferences and Synods of Eastern Churches worldwide have appointed a person or an entire team to implement the synodal process. The Ordinary Council's assessment was bolstered by the results that emerged from exchanges during some 15 online meetings with synod appointees from around the world organized by the General Secretariat of the Synod of Bishops from November-December in 2021. The Synodal Process at the Global Level The Church is on the move! Both the laity (organized or not) and consecrated life in particular are showing great enthusiasm, which is being translated into a myriad of initiatives promoting consultation and ecclesial discernment. This is confirmed by the numerous testimonies received by the General Secretariat from all over the world, some of which are published periodically on the website synodresources.org. In addition to being reasons for hope, they are also a sign that the Holy Spirit is at work. Those who have experienced this synodal process in action testify to an experience that brings joy and speak of a true transformation in their feeling of belonging to an ecclesial community. In general, the timing, the modalities employed in the consultation, and the participation of the People of God vary from region to region. The synodal process has been particularly welcomed with joy and enthusiasm in several African, Latin American, and Asian countries. In places where a diocesan or national synodal process was already underway or about to begin, the two synodal dynamics have been successfully harmonized. The extension of the listening phase of the People of God has been particularly appreciated. The documents published by the General Secretary have been well received, and commendable efforts have been made to translate them at the local level. In some countries, this task is further complicated by multiplicity of local languages and the distances between ecclesial communities. The ecumenical dimension has been well integrated and follows the indications suggested in the joint letter of October 29 written by Cardinal Koch and Cardinal Grech. Even on the part of the other Christian confessions, there is a certain enthusiasm and desire to contribute to the synodal journey undertaken by the Catholic Church. The interreligious dimension has become a natural part of this process in countries where Christians are in the minority. A consistent effort has been made to promote communication through various media and online platforms. Many Dioceses and Episcopal Conferences have provided websites and social network pages recount the journey within their own realities. For its part, in addition to the institutional website synod.va, the General Secretariat communicates through a variety of instruments, such as a weekly newsletter, a website to collect experiences and resources produced at the local level (synodresources.org) and a prayer site for the synod (prayforthesynod.va/en) created together with the Pope's World Prayer Network and the International Union of Superiors General. Challenges Many of the faithful perceive the synodal process as a crucial moment in the Church’s life, as a learning process as well as an opportunity for conversion and renewal of ecclesial life. At the same time, various difficulties have also emerged. In fact, fears and reticence are reported among some groups of the faithful and among the clergy. There is also a certain mistrust among the laity who doubt that their contribution will really be taken into consideration. Furthermore, the current pandemic has constituted a significant obstacle, limiting the ability to meet in person. The consultation of the People of God cannot be reduced to a mere questionnaire because the real challenge of synodality is, precisely, mutual listening and communal discernment. Other recurring challenges are: 1) the need for formation, especially in listening and discernment, so that the Synod is authentically a spiritual process and not reduced to a parliamentary debate; 2) avoiding the temptation to be self-referential in group meetings so that this mutual listening, which finds its foundation in prayer and listening to the Word of God, will lead to opening ourselves to others with a view to proclaiming the Gospel. A synodal church is a missionary church where every single baptized person feels co-responsible for the mission of the Church; 3) finding ways to improve the participation of young people; 4) involving those who live on the margins of ecclesial institutions; 5) the reluctance of some clergy. Conclusion In summary, while it seems that the novelty of the synodal process has given rise to much joy and dynamism, a number of uncertainties must also be addressed. There is growing awareness that the synodal conversion to which all the baptized are called is a lengthy process that will prolong itself well beyond 2023. The desire all over the world is this synodal journey which has begun at the local level continue this journey well beyond Synod 2021-2023, so that tangible signs of synodality might increasingly be manifest as constitutive of the Church. Note for the preparation of reports In response to the numerous requests received by the General Secretariat, a Note is being prepared for Dioceses and Episcopal Conferences regarding how they are to prepare the "reports" that they will submit to the General Secretariat of the Synod of Bishops. It is a tool at the service of the various ecclesial realities that will be engaged in the coming months in drawing up the results of their ecclesial discernment. The note proposes the idea that the drafting of the report is itself an act of discernment, i.e. the fruit of a spiritual process and teamwork. Our Synodal Journey: A Message from Cardinal Tobin to our Church’s Youth Dear Young People of the Archdiocese of Newark,

I want to offer each and every one of you a heartfelt greeting . Some of you may know who I am, and others possibly not. I am Cardinal Joseph Tobin, your Archbishop here in this great Archdiocese of Newark that is made up of the parishes of Bergen, Essex, Hudson and Union Counties.

I come to you today with an invitation. The biggest listening and discussion event the Church has ever undertaken is happening in the Archdiocese of Newark and across the whole world right now!

All Catholics – and that means you too, are being asked to be a part of Synod on Synodality. A Synod is a journey of discernment, in which the people of God are called to pray and reflect upon the Holy Spirit’s will for the Church.

Pope Francis has invited all Catholics, to participate, pray, reflect, and share thoughts and ideas about our Church. These Synod discussions and listening sessions are being conducted in local Catholic Church’s across the world - and you and your parish can be a part of it. You, sitting here today matter and so does your opinion and experience.

So many times, we hear that young people are the Church of tomorrow. That is true, but more importantly you are the Church of today, and your thoughts and voices count.

The information that will be collected at your parish or school will then be added to a summary from our Archdiocese that will be submitted for further consideration at the national and international levels of the Church. This is your chance to be a part of an unprecedented opportunity in our Church’s history.

Pope Francis once wrote “Dear Young people, make the most of these years of your youth. Don’t observe life from a balcony. Don’t confuse happiness with an armchair, or live your life behind a screen, or be the sorry sight of an abandoned vehicle!”

The Holy Father is calling us, and especially you to be a part of this process. I pray you will be honest and open in your discussions and allow the Holy Spirit to be present in your conversations.

On behalf of our Archdiocese, I thank you. Thank you for being here, thank you for being a part of this important process.

Please know I care for each and every one of you, and I pray for you all daily.

Please pray for me, your priests and the adult leaders at your parishes and schools that we will remain open to the Gifts of the Holy Spirit, now and always.

God Bless You,

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Archbishop of Newark

A Message from Pope Francis: Words of Challenge and Hope Each year during Lent we are reminded that “goodness, together with love, justice and solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day” (Fratelli Tutti, 11.). Let us ask God to give us the patient perseverance of the farmer (cf. Jas 5:7) and to persevere in doing good, one step at a time. Each year during Lent we are reminded that “goodness, together with love, justice and solidarity, are not achieved once and for all; they have to be realized each day” (Fratelli Tutti, 11.). Let us ask God to give us the patient perseverance of the farmer (cf. Jas 5:7) and to persevere in doing good, one step at a time. If we fall, let us stretch out our hand to the Father, who always lifts us up. If we are lost, if we are misled by the enticements of the evil one, let us not hesitate to return to God, who “is generous in forgiving” (Is 55:7). In this season of conversion, sustained by God’s grace, let us not grow tired of doing good. Selected from the 2022 Lenten Message of Pope Francis My Prayer for You I would like to make my own this Lenten prayer of Pope Francis from his 2022 Lenten Message: May the Virgin Mary, who bore the Savior in her womb and “pondered all these things in her heart” (Lk 2:19), obtain for us the gift of patience. May she accompany us with her maternal presence, so that this season of conversion may bring forth fruits of eternal salvation. Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R. Archbishop of Newark

Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Cada año, a medida que el invierno se desvanece y la primavera está en el horizonte, nuestra Iglesia nos da la temporada de Cuaresma como un tiempo de esperanza y renovación. Como dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma 2022, “La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, ya que nos lleva al misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo”. Para nosotros, los creyentes, la Cuaresma representa un tiempo de esperanza y renacimiento.

La Cuaresma es también un viaje—desde la oscuridad del pecado y de la muerte hacia la luz de Cristo que brilla más intensamente en el tiempo de Pascua. Hacemos este viaje cada año con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Este año, las imágenes que utilizamos para enfatizar el camino espiritual que está en el corazón de la vida cristiana son especialmente conmovedoras porque nos estamos preparando para el Sínodo de los Obispos del 2023.

Este proceso sinodal mundial iniciado el año pasado por el Papa Francisco puede describirse como un largo viaje cuaresmal. Sus temas—Comunión, Participación y Misión—llaman nuestra atención sobre el significado de nuestras vidas como discípulos misioneros de Jesucristo. De hecho, el llamado del sínodo a la escucha orante, al encuentro con la persona de Jesús y al discernimiento de la voluntad de Dios para nuestra Iglesia, representa una especie de hoja de ruta (o sistema GPS) para el camino de nuestra vida.

La Cuaresma 2022 llega en un momento en que nuestro mundo está cansado y desilusionado debido a años de pandemia, agitación económica y política, y discordia social. Parece que más que nunca necesitamos este “tiempo favorable” para renovar nuestro espíritu y recuperar una esperanza vibrante para el futuro—lo que el Santo Padre llama “un anticipo de la alegría de la Pascua”.

Especialmente ahora, somos propensos al cansancio y al desaliento, y corremos el riesgo de perder la esperanza en la presencia y el poder de Dios. Como dice el Papa Francisco, “La amarga decepción por los sueños destrozados, la profunda preocupación por los desafíos que tenemos por delante y el desaliento por la pobreza de nuestros recursos, pueden tentarnos a buscar refugio en el egocentrismo y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás”. Aún así, la Cuaresma puede ser un momento de gracia para nosotros si usamos este tiempo para “poner nuestra fe y esperanza en el Señor”, y para pedir perdón regularmente en el Sacramento de la Penitencia.

De hecho, la Cuaresma puede ser un tiempo favorable—¡si podemos aprovechar esta oportunidad y comprometernos plenamente en esta temporada de gracia llena del Espíritu! Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos anime mientras emprendemos este viaje cuaresmal con paciencia, perseverancia y esperanza confiada en la resurrección de nuestro Señor. No nos desanimemos por los largos y oscuros días de invierno. Cristo es nuestra luz y nuestra esperanza. ¡Que nuestros corazones se llenen de Su Espíritu Santo mientras viajamos juntos para encontrarnos con Él con alegría pascual!

Durante la Cuaresma, el ayuno y la abstinencia son importantes porque son formas de disciplina espiritual que nos preparan para el anticipo de alegría que experimentaremos en la Pascua. Al mismo tiempo, “hacer el bien” (caridad activa hacia nuestro prójimo) también es fundamental para nuestra observancia de la Cuaresma.

“No nos cansemos de hacer el bien”, San Pablo dice en su carta a los Gálatas (6:9-10): “No debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos”. El Papa Francisco nos dice que “la Cuaresma nos invita a la conversión, a un cambio de mentalidad, para que la verdad y la belleza de la vida puedan encontrarse no tanto en poseer como en dar, no tanto en acumular como en sembrar y compartir la bondad”. Es por eso que oramos, ayunamos y damos limosna durante la Cuaresma—para renovar nuestras mentes y corazones para que podamos redescubrir el significado de la vida en la siembra y el compartir la bondad.

Durante este tiempo de gracia, pidamos a María y a todos los santos que sean las estrellas que nos guíen en nuestro viaje cuaresmal. Acudamos al Espíritu Santo y pidamos humildemente la gracia de cambiar nuestras mentes y corazones, confesar nuestros pecados y decidir “sembrar semillas de bondad” en cada etapa de nuestro proceso sinodal. Como dice el Papa Francisco. “Creamos firmemente que 'si no nos rendimos, cosecharemos nuestra cosecha a su debido tiempo' y que, con el don de la perseverancia, recibiremos lo que él ha prometido (cf. Heb 10, 36), para nuestra salvación y la salvación de los demás (cf. 1 Tim 4, 16)”.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Arzobispo de Newark

Declaración del Cardenal Tobin sobre la Situación en Ucrania Quisiera hacer mías las siguientes palabras del Papa Francisco ofrecidas durante su discurso de la Audiencia General el miércoles 23 de febrero: Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y ahora quisiera hacer un llamado a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Exhorto de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Invito a todos en la Arquidiócesis de Newark, y a todos los que anhelan la paz en todas partes, a unirse a mí en oración por el pueblo de Ucrania, especialmente en el día de oración y ayuno por la paz que el Papa Francisco ha anunciado para el Miércoles de Ceniza, 2 de marzo. Siempre debemos rechazar la guerra como solución política y buscar el diálogo honesto y respetuoso entre las naciones como único camino a seguir. Cardenal Joseph W, Tobin, C.Ss.R. Arzobispo de Newark

El proceso Sinodal: una evaluación inicial

Ciudad del Vaticano, 7 de febrero del 2022

El miércoles 26 de enero del 2022, el XV Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos se reunió en persona y en línea. Los siguientes puntos estuvieron en el centro de su trabajo: un informe del progreso del proceso sinodal en todo el mundo y la articulación de criterios para los “informes” preparados por las Diócesis, las Conferencias Episcopales, los Sínodos de las Iglesias Orientales y otros organismos eclesiales.

Unos tres meses después de la apertura del proceso sinodal, el Consejo Ordinario expresó gran satisfacción por los avances que está realizando el proceso a nivel local. Cerca del 98% de las Conferencias Episcopales y Sínodos de las Iglesias Orientales en todo el mundo han designado a una persona o a todo un equipo para implementar el proceso sinodal. La evaluación del Consejo Ordinario se vio reforzada por los resultados que surgieron de los intercambios con personas de todo el mundo designadas por el sínodo durante unas 15 reuniones en línea organizadas por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos de noviembre a diciembre del 2021.

El Proceso Sinodal a Nivel Mundial

¡La Iglesia está en movimiento! Tanto los laicos (organizados o no) y aquellos en la vida consagrada en particular, están mostrando un gran entusiasmo, que se está traduciendo en un sinfín de iniciativas que promueven la consulta y el discernimiento eclesial. Así lo confirman los numerosos testimonios recibidos de todo el mundo por la Secretaría General, algunos de los cuales se publican periódicamente en la página web synodresources.org. Además de ser razones para la esperanza, también son una señal de que el Espíritu Santo está obrando. Quienes han vivido este proceso sinodal en acción dan testimonio de una experiencia que trae alegría y hablan de una verdadera transformación en su sentimiento de pertenencia a una comunidad eclesial.

En general, el calendario, las modalidades empleadas en la consulta y la participación del Pueblo de Dios varían de una región a otra. El proceso sinodal ha sido particularmente acogido con alegría y entusiasmo en varios países africanos, latinoamericanos y asiáticos. En lugares donde un proceso sinodal diocesano o nacional ya estaba en marcha o a punto de comenzar, las dos dinámicas sinodales se han armonizado con éxito. La extensión de la fase de escucha del Pueblo de Dios ha sido particularmente apreciada.

Los documentos publicados por el Secretaría General han sido bien recibidos, y se han hecho esfuerzos encomiables para traducirlos a nivel local. En algunos países, esta tarea se complica aún más por la multiplicidad de lenguas locales y las distancias entre las comunidades eclesiales.

La dimensión ecuménica ha estado bien integrada y sigue las indicaciones sugeridas en la carta del 29 de octubre escrita por el cardenal Koch y el cardenal Grech. Incluso por parte de las otras confesiones cristianas, hay un cierto entusiasmo y deseo de contribuir al camino sinodal emprendido por la Iglesia Católica. La dimensión interreligiosa se ha convertido en una parte natural de este proceso en los países donde los cristianos son una minoría.

Se ha hecho un esfuerzo constante para promover la comunicación a través de diversos medios de comunicación y plataformas en línea. Muchas Diócesis y Conferencias Episcopales han proporcionado sitios web y páginas de redes sociales que relatan el viaje dentro de sus propias realidades. Por su parte, además del sitio web institucional synod.va, la Secretaría General se comunica a través de una variedad de herramientas, como un boletín semanal, un sitio web para recopilar experiencias y recursos producidos a nivel local (www.synodresources.org/es/recursos) y un sitio de oración para el sínodo (prayforthesynod.va) creado junto a la Red Mundial de Oración del Papa y la Unión Internacional de Superioras Generales.

Desafíos

Muchos de los fieles perciben el proceso sinodal como un momento crucial en la vida de la Iglesia, como un proceso de aprendizaje, así como una oportunidad para la conversión y la renovación de la vida eclesial. Al mismo tiempo, también han surgido varias dificultades. De hecho, se reportan temores y reticencias entre algunos grupos de fieles y entre el clero. También hay una cierta desconfianza entre los laicos que dudan que su contribución sea realmente tomada en consideración.

Además, la pandemia actual ha constituido un obstáculo importante, limitando la capacidad de reunirse en persona. La consulta al Pueblo de Dios no puede reducirse a un mero cuestionario porque el verdadero desafío de la sinodalidad es, precisamente, la escucha mutua y el discernimiento comunitario.

Otros desafíos recurrentes son: 1) la necesidad de formación, especialmente en la escucha y el discernimiento, para que el Sínodo sea auténticamente un proceso espiritual y no se reduzca a un debate parlamentario; 2) evitar la tentación de ser autorreferenciales en las reuniones de grupo para que esta escucha mutua, que encuentra su fundamento en la oración y la escucha de la Palabra de Dios, nos lleve a abrirnos a los demás con vistas a anunciar el Evangelio. Una iglesia sinodal es una iglesia misionera donde cada persona bautizada se siente corresponsable de la misión de la Iglesia; 3) encontrar formas de mejorar la participación de los jóvenes; 4) involucrar a aquellos que viven al margen de las instituciones eclesiales; 5) la renuencia de algunos clérigos.

Conclusión

En resumen, si bien parece que la novedad del proceso sinodal ha dado lugar a mucha alegría y dinamismo, también hay que ocuparse de una serie de incertidumbres. Existe una creciente conciencia de que la conversión sinodal a la que están llamados todos los bautizados es un proceso largo que se prolongará mucho más allá de 2023. El deseo en todo el mundo es que este camino sinodal que ha comenzado a nivel local continúe este camino mucho más allá del Sínodo 2021-2023, para que los signos tangibles de sinodalidad se manifiesten cada vez más como constitutivos de la Iglesia.

Nota para la preparación de reportes

En respuesta a las numerosas solicitudes recibidas por la Secretaría General, se está preparando una Nota para las Diócesis y las Conferencias Episcopales sobre cómo deben preparar los “informes” que presentarán a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Es una herramienta al servicio de las diversas realidades eclesiales que se dedicarán en los próximos meses a elaborar los resultados de su discernimiento eclesial. La nota propone la idea de que la redacción del informe es en sí misma un acto de discernimiento, es decir, el fruto de un proceso espiritual y de trabajo en equipo.

Nuestro Viaje Sinodal: Un Mensaje del Cardenal Tobin para los Jóvenes de nuestra Iglesia

Queridos Jóvenes de la Arquidiócesis de Newark,

Quiero ofrecer a todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Algunos de ustedes pueden saber quién soy, y otros posiblemente no. Soy el Cardenal Joseph Tobin, su Arzobispo aquí en esta gran Arquidiócesis de Newark que está formada por las parroquias de los condados de Bergen, Essex, Hudson y Union.

Vengo a ustedes hoy con una invitación. ¡El mayor evento de escucha y discusión que la Iglesia haya emprendido está sucediendo en la Arquidiócesis de Newark y en todo el mundo en este momento!

A todos los católicos – y eso significa que a ustedes también se les pide que formen parte del Sínodo sobre la Sinodalidad. Un Sínodo es un camino de discernimiento, en el que el pueblo de Dios está llamado a orar y reflexionar sobre la voluntad del Espíritu Santo para la Iglesia.

El Papa Francisco ha invitado a todos los católicos a participar, orar, reflexionar y compartir pensamientos e ideas sobre nuestra Iglesia. Estas discusiones del Sínodo y las sesiones de escucha se están llevando a cabo en las Iglesias católicas locales de todo el mundo - y ustedes y su parroquia pueden ser parte de ello. Ustedes, sentados aquí hoy, importan y también lo hace su opinión y experiencia.

Muchas veces escuchamos que los jóvenes son la Iglesia del mañana. Eso es cierto, pero lo más importante es que ustedes son la Iglesia de hoy, y sus pensamientos y voces cuentan.

La información que se recopilará en su parroquia o escuela se agregará a un resumen de nuestra Arquidiócesis que se presentará para su posterior consideración a nivel nacional e internacional de la Iglesia. Esta es su oportunidad de ser parte de un acontecimiento sin precedentes en la historia de nuestra Iglesia.

El Papa Francisco escribió una vez: “Queridos jóvenes, aprovechen al máximo estos años de su juventud. No observen la vida desde un balcón. ¡No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla, ni sean la triste imagen de un vehículo abandonado!”

El Santo Padre nos está llamando a nosotros, y especialmente a ustedes, a ser parte de este proceso. Ruego que sean honestos y abiertos en sus discusiones y permitan que el Espíritu Santo esté presente en sus conversaciones.

En nombre de nuestra Arquidiócesis, les agradezco. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este importante proceso.

Por favor, sepan que me preocupo por todos y cada uno de ustedes, y rezo por todos ustedes diariamente.

Por favor, recen por mí, por sus sacerdotes y por los líderes adultos en sus parroquias y escuelas para que permanezcamos abiertos a los Dones del Espíritu Santo, ahora y siempre.

Dios Les Bendiga.

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Arzobispo de Newark