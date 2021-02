Las luces iluminan la figura de San José

Con ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la iglesia católica, el Papa Francisco nos invitó a celebrar un año dedicado al esposo de Maria, desde el 8 de diciembre de 2021.

La oficina de catequesis de la Arquidiócesis de Newark tiene el acierto de unirse a este festejo y programar una jornada de estudio donde se destacará la imagen de San José en el Nuevo Testamento.

Si el tema nos convoca, nos motiva aún más el presentador, Padre Giovanni Rizzo, párroco de la iglesia St. Theresa en Kenilworth, New Jersey. Su conocimiento en asuntos bíblicos, su carismática y hábil manera de presentar los temas y su fluidez en el español que no es su lengua nativa, son razones suficientes para no perderse este plan.

Será una actividad que tendrá lugar vía zoom, los días 5 y 6 de Febrero, a las 7:00 de la noche. Y a la que le invitamos cordialmente a inscribirse para recibir el enlace de entrada.

La información y el sitio para registrarse está en el afiche promocional y más detalles puede conseguir contactando a la oficina de catequesis de la Arquidiócesis de Newark.