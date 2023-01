A New Year's Blessing from Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

(Haga clic aquí para ir al texto en español a continuación)

Happy New Year!

I pray that you’re enjoying all the delights of New Year’s festivities: time with your family and friends, watching football, sharing good food, and ensuring that nobody slept at midnight.

Regardless of how we celebrate New Year’s Day, today is an occasion when we hope for new beginnings, make new resolutions, share new excitement, and glimpse new challenges. But today we also celebrate the Solemnity of Mary, Mother of God. As Mother of God, she is also honored as the Queen of Peace, a gift that is so needed today.

Amidst all the day’s activities, traditions, excitement, and probably a necessary nap, let us remember Mary and continue to walk under her guidance and protection. May she always lead us to her Son, the most holy Redeemer of the world. Happy New Year to you and your families. Please pray for me as I do for you. God Bless you all. +

¡Feliz Año Nuevo!

Espero que hayan disfrutado de todas las delicias de las fiestas de Año Nuevo: tiempo con su familia y amigos, viendo el fútbol, compartiendo buena comida y asegurándose de que nadie se durmió a medianoche.

Independientemente de cómo celebremos el Año Nuevo, hoy es una ocasión en la que esperamos nuevos comienzos, nos proponemos nuevas resoluciones, compartimos nuevas ilusiones y vislumbramos nuevos retos. Pero hoy celebramos también la solemnidad de María, Madre de Dios. Como Madre de Dios, también se le honra como Reina de la Paz, un don tan necesario hoy.

En medio de todas las actividades del día, las tradiciones, la emoción y probablemente una siesta necesaria, recordemos a María y continuemos bajo su guía protectora. Que Ella nos guíe siempre hacia su Hijo, el Santísimo Redentor del mundo. !Feliz Año Nuevo a ustedes y a sus familias! Por favor, recen por mí como yo lo hago por ustedes. Que Dios les bendiga a todos. +