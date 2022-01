"No one is unwanted. God’s love embraces all,' writes Cardinal Tobin in latest newsletter

January 21, 2022 Vol. 3. No. 10

No one is unwanted. God’s love embraces all.

Every human life is sacred. Every person is a child of God who possesses incomparable dignity and worth—no matter what his or her state in life or personal gifts and talents. Regardless of who we are; or what our background is; or the state of our physical, emotional or mental health; or our accomplishments; or our race, religion or cultural heritage; or our age; or our social status; every individual human being is precious in the sight of God and, therefore, should also be valuable in the eyes of his or her fellow human beings.

Think for a moment of the power of that statement. Can it really be true that God—who made the universe in all its vastness and complexity—knows and loves each and every one of us, including (or perhaps especially) those of us who have been rejected by parents, families, communities or society as a whole?

Yes! God sees in us (all of us, every one of us) something that is worth more than we can possibly imagine—something that far exceeds silver or gold, power or prestige, fame or fortune.

When Pope Francis formally began his ministry as bishop of Rome and as pope, he pledged to protect the dignity of each person and the beauty of creation, just as St. Joseph protected the Blessed Virgin Mary and her son, Jesus.

“To protect creation, to protect every man and every woman, to look upon them with tenderness and love is to open up a horizon of hope,” the Holy Father said. During his first World Day of Peace message, Pope Francis expressed it this way: “New ideologies, characterized by rampant individualism, egocentrism and materialistic consumerism, weaken social bonds, fueling that ‘throw away’ mentality which leads to contempt for, and the abandonment of, the weakest and those considered useless. ”

Despair is a consequence of the radical devaluation of the human person. Hope comes when human dignity is recognized and affirmed.

Every human being is wanted by God because every single person has been given the gift of life. This gift is a share in God’s own being that is more precious than anything we can possibly imagine. Life itself is the treasure given to us by God to be nurtured and protected and shared generously with others. Nothing on Earth is more valuable than human life. That’s why deliberately taking a human life by murder, abortion, euthanasia, infanticide or any other means is such a grave sin. God alone gives life, and only he can take it back again.

No one is unwanted by God. That’s why we reverence all life, why we help the handicapped and care for the infirm and the elderly, why we encourage and assist women with unplanned pregnancies and why we speak out forcefully against all attempts to treat society’s unwanted human beings as somehow less valuable than they truly are in the sight of God.

No one is unwanted in God’s family. We don’t always show it as clearly as we should, but all are welcome. All are valued. All are members of the Body of Christ. All life is sacred—especially those who feel unwanted or who have been rejected by the unjust, unloving and inhuman laws, policies and social practices of this and every other age.

Just last year, in his 2021 World Day of Peace message, Pope Francis said:

As Christians, we should always look to Our Lady, Star of the Sea and Mother of Hope. May we work together to advance towards a new horizon of love and peace, of fraternity and solidarity, of mutual support and acceptance. May we never yield to the temptation to disregard others, especially those in greatest need, and to look the other way; instead, may we strive daily, in concrete and practical ways, “to form a community composed of brothers and sisters who accept and care for one another”.

No one should ever have to wonder, “Does God really want me?” God wants everyone. That means he wants you and me, and every human being who has ever lived, and everyone who is yet to be conceived.

“Therefore choose life, that you and your descendants may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and cleaving to him; for that means life to you and length of days” (Dt 30: 19-20).

Sincerely yours in Christ the Redeemer,

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R

Archbishop of Newark

NJ Bishops' Statement on the Passage of the Freedom of Reproductive Choice Act into Law Jan. 12, 2022 The Catholic Bishops of New Jersey join to express our profound disappointment and deep concern about the passage of S49/A6260 - - the Freedom of Reproductive Choice Act, which codifies into state law an individual’s right to an abortion, including late-term abortions. This law departs from the fundamental Catholic teaching that all life is sacred from conception to natural death. Even more distressing is that the legal and ethical calculus that underlies this new legislation absolutely and forthrightly extinguishes the human and moral identity of the unborn child. Perhaps the legislators who rushed through this Act in the waning moments of their terms did not want citizens to understand fully its inhuman and lethal consequences. We have failed as a society when a response to any pregnancy is fear rather than joy. Sadly, too often this fear is born out of the mother’s uncertainty she will not be able to provide for herself and her child the resources necessary to live a flourishing life. We must do better. Therefore, we urge all Catholics and people of good will to actively participate in breaking down the economic,employment, social, racial, and emotional barriers that lead mothers into thinking that abortion is a better option than life. For our part, the Catholic Church is committed to broadening and increasing awareness about the abundant resources and programs we offer that include life-affirming health and prenatal care, emotional support, assistance in bearing and raising her child, and basic needs such as housing, food, and clothing to pregnant mothers seeking or considering alternatives to abortion. Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Archbishop, Archdiocese of Newark Most Reverend Kevin J. Sweeney, Bishop, Diocese of Paterson Most Reverend David M. O’Connell, C.M., Bishop, Diocese of Trenton Most Reverend James F. Checchio, Bishop, Diocese of Metuchen Most Reverend Dennis J. Sullivan, Bishop, Diocese of Camden Most Reverend Kurt Burnette, Bishop, Eparchy of Passaic Most Reverend Yousif Habash, Bishop of Our Lady of Deliverance of Syriac Catholic Diocese Visit The New Jersey Catholic Conference website to learn more.

Massive synod outreach to New Jersey Catholics underway

Jai Agnish December 2, 2021

The effort to connect with all the Catholics in the Archdiocese of Newark is underway.

The impressive undertaking is in response to Pope Francis’ desire to hear from as many active and inactive Catholics as possible worldwide.

It is all part of the global synodal process the Holy Father began on Oct. 10 with a special Vatican Mass.

“It will unleash the biggest consultation in human history,” Cardinal Joseph Tobin, C.Ss.R., said a week later when the Archdiocese of Newark officially began its synodal journey with its own special Mass. “Imagine that: efforts to hear the voices of more than a billion people on the face of the earth. Who does that?”

Ever since, leaders in the Archdiocese quickly mobilized efforts to engage with as many of the 1.3 million active and inactive Catholics in northern New Jersey as possible.

How does it work? It begins with a website, of course. And prayer. And lots of meetings, emails, and phone calls.

“The people I have spoken to throughout the archdiocese seem very enthusiastic about the synod,” said Sister Donna Ciangio, O.P., the Chancellor of the Archdiocese of Newark.

Sister Donna and Father Bismarck Chau, the rector of the Cathedral Basilica of the Sacred Heart, are the local Archdiocesan coordinators of the synodal process. They and their teams have been holding information sessions with parishes, schools, religious congregations, and the various ministries of the archdiocese.

During the month of November, diocesan leaders, parish pastors, and lay leaders gathered in person and virtually to learn about the synod process and how to conduct localized listening sessions for the faithful.

Listening sessions will take place throughout the archdiocese from December until February.

“The information sessions have served as a model of what a listening session should look like where participants feel safe to ask questions and voice their thoughts and feelings about the synodal process,” explained Father Bismarck. “For the listening sessions, we invite all participants to come with an open heart and open mind, ready to hear the Holy Spirit speak through our sisters and brothers. These sessions may not solve all the problems or limitations in our Church today, but surely, they will shed light on which direction the Church needs to move forward in these changing times.”

Father Bismarck also said there had been much excitement and interest from the participants he has interacted with so far. However, there are some concerns regarding how to reach Catholics who have not been attending church. There is also fear that the feedback gleaned from the listening sessions “will remain only a document without any fruits.”

Ultimately, the listening session reports will be gathered and synthesized into a diocesan report to be sent on to the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) in the Spring. From there, further reporting will be sent on to the Vatican.

Sister Donna said that no matter what, the local synod feedback process is extremely important and can be used to inform decision-making at local parishes and at the diocesan level. She said the feedback should be a treasure trove of information for local parish pastoral councils when it comes to parish planning.

“If it doesn’t change the whole world, we know that we have the opportunity here in the archdiocese and in our parishes to focus on the things that are missing, the things that are really good – our successes – and then make pastoral plans from there,” Sister Donna said. “We hope that we are going to get some good information that helps not only Pope Francis from people around the world, but that here in the Archdiocese, this is going to help us with the way we structure our programs, or our ways of reaching out – or evangelization – in the Archdiocese.”

Sister Donna mentioned the importance of connecting with parents of religious education students. It is a group the church does not always hear from because, although parents bring their children for sacraments, they may not always be active participants in parish life themselves. The Catechetical Office of the Archdiocese of Newark has reached out to parish religious education directors to engage these parents in listening sessions.

Catholic Charities, the Mercy House of the Archdiocese, and other ministries plan to speak with the needy of the archdiocese with whom they have relationships through food pantries, soup kitchens, and other support services.

Efforts are underway by the many other archdiocesan ministries to participate in the synod effort.

The African American, African, and Caribbean Apostolate, for example, has scheduled listening sessions for every Sunday in February to gather people from each county of the archdiocese.

“February is Black History Month,” said Father Emeka Okwuosa, S.D.V., the coordinator of that apostolate. “We want to give an opportunity to the black community to say how they feel about the church and how they contribute.”

Father Emeka recalled a recent conversation with someone who does not feel part of the Church.

“He does not feel the church is the mother we say it is,” he explained. “It’s more of stepmother. I believe the synod can help people express their feelings about the church. I’m praying parishioners can experience the motherhood of the church.”

When it comes to the elderly, Sister Donna hopes parishes will utilize Mass livestreams to reach that population or for connections to happen through Eucharistic minister home visits.

“It is hard because we are a large, diverse archdiocese with 212 parishes,” she said. “It is a huge project to try to reach out to the most people as possible.”

Father Bismarck has been working closely with Deacon Asterio Velasco, the director of the Hispanic Ministry of the Archdiocese of Newark, regarding synod planning among the Hispanic faithful of the archdiocese.

“The listening sessions have been designed to be simple and straightforward having as focus one general question: ‘How is the Holy Spirit calling us as a Church in announcing the Gospel in the 21st Century?’” explained Father Bismarck. “With that question in mind then participants will be invited to share on ‘How is this journeying together happening in their parish community?’ and ‘How are we walking together as a church and what steps are the Holy Spirit inviting us to take to grow in this journeying together?’”

He said there is an emphasis on allowing the Holy Spirit, the protagonist of this Synod, to move in the conversations.

The archdiocese recently launched a new Spanish-language synod webpage where Catholics can learn more. In addition to Spanish and English-language pages, materials are also being prepared in Polish, Portuguese, Korean, Chinese, and other languages.

“We have large numbers of different types of cultural and language groups here,” said Sister Donna. “We are trying to do our best to reach out to include as many people as possible.”

The Pastoral Ministry with Persons with Disabilities has also prepared a webpage to encourage accessible synodality planning.

A Message from Pope Francis: Words of Challenge and Hope

“How beautiful upon the mountains are the feet of the messenger who announces peace” (Is 52:7).

The words of the prophet Isaiah speak of consolation; they voice the sigh of relief of a people in exile, weary of violence and oppression, exposed to indignity and death. The prophet Baruch had wondered: “Why is it, O Israel, why is it that you are in the land of your enemies, that you are growing old in a foreign country, that you are defiled with the dead, that you are counted among those in Hades?” (3:10-11). For the people of Israel, the coming of the messenger of peace meant the promise of a rebirth from the rubble of history, the beginning of a bright future.

Today the path of peace, which Saint Paul VI called by the new name of integral development, remains sadly distant from the real lives of many men and women and thus from our human family, which is now entirely interconnected. Despite numerous efforts aimed at constructive dialogue between nations, the deafening noise of war and conflict is intensifying. While diseases of pandemic proportions are spreading, the effects of climate change and environmental degradation are worsening, the tragedy of hunger and thirst is increasing, and an economic model based on individualism rather than on communal sharing continues

to prevail. As in the days of the prophets of old, so in our own day the cry of the poor and the cry of the earth constantly make themselves heard, pleading for justice and peace.

In every age, peace is both a gift from on high and the fruit of a shared commitment. Indeed, we can speak of an “architecture” of peace, to which different institutions of society contribute, and an “art” of peace that directly involves each one of us. All can work together to build a more peaceful world, starting from the hearts of individuals and relationships in the family, then within society and with the environment, and all the way up to relationships between peoples and nations. (A Selection from the Holy Father’s 2022 World Day of Peace Message)

My Prayer for You

As we continue our synodal journey, I would like to make my own these words of Pope Francis from his 2022 World Day of Peace Message:

Let us walk together with courage and creativity on the path of intergenerational dialogue, education, and work. May more and more men and women strive daily, with quiet humility and courage, to be artisans of peace. And may they be ever inspired and accompanied by the blessings of the God of peace!

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Enero 21, 2022, Vol. 3. No. 10 Nadie es no deseado. El amor de Dios lo abarca todo. Cada vida humana es sagrada. Cada persona es un hijo de Dios que posee una dignidad y un valor incomparables—sin importar cuál sea su estado en la vida o sus dones y talentos personales. Independientemente de quiénes seamos; o cuáles son nuestros antecedentes; o el estado de nuestra salud física, emocional o mental; o nuestros logros; o nuestra raza, religión o herencia cultural; o nuestra edad; o nuestro estatus social; cada ser humano individual es precioso a los ojos de Dios y, por lo tanto, también debe ser valioso a los ojos de sus semejantes. Nadie es no deseado. El amor de Dios lo abarca todo. Piensen por un momento en el poder de esa afirmación. ¿Puede ser realmente cierto que Dios—que hizo el universo en toda su inmensidad y complejidad—nos conoce y ama a todos y cada uno de nosotros, incluyendo (o tal vez especialmente) a aquellos de nosotros que hemos sido rechazados por los padres, las familias, las comunidades o la sociedad en su conjunto? ¡Sí! Dios ve en nosotros (todos nosotros, cada uno de nosotros) algo que vale más de lo que podemos imaginar—algo que supera con creces la plata o el oro, el poder o el prestigio, la fama o la fortuna. Cuando el Papa Francisco comenzó formalmente su ministerio como obispo de Roma y como Papa, se comprometió a proteger la dignidad de cada persona y la belleza de la creación, tal como San José protegió a la Santísima Virgen María y a su hijo Jesús. “Proteger la creación, proteger a cada hombre y a cada mujer, mirarlos con ternura y amor es abrir un horizonte de esperanza”, dijo el Santo Padre. Durante su primer mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco lo expresó de esta manera: “Las nuevas ideologías, caracterizadas por el individualismo desenfrenado, el egocentrismo y el consumismo materialista, debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del ‘descarte’ que conduce al desprecio y al abandono de los más débiles y los considerados inútiles". La desesperación es una consecuencia de la devaluación radical de la persona humana. La esperanza llega cuando se reconoce y afirma la dignidad humana. Cada ser humano es querido por Dios porque a cada persona se le ha dado el don de la vida. Este don es una participación en el propio ser de Dios que es más preciosa que cualquier cosa que podamos imaginar. La vida misma es el tesoro que Dios nos ha dado para ser alimentado, protegido y compartido generosamente con los demás. Nada en la Tierra es más valioso que la vida humana. Es por eso que tomar deliberadamente una vida humana por asesinato, aborto, eutanasia, infanticidio o cualquier otro medio, es un pecado tan grave. Sólo Dios da vida, y sólo Él puede quitarla. Nadie es no deseado por Dios. Es por eso que reverenciamos toda vida, por qué ayudamos a los discapacitados y cuidamos a los enfermos y los ancianos, por qué alentamos y ayudamos a las mujeres con embarazos no planificados y por qué hablamos enérgicamente contra todos los intentos de tratar a los seres humanos no deseados de la sociedad como de alguna manera menos valiosos de lo que realmente son a los ojos de Dios. Nadie es no deseado en la familia de Dios. No siempre lo mostramos tan claramente como deberíamos, pero todos son bienvenidos. Todos son valorados. Todos son miembros del Cuerpo de Cristo. Toda vida es sagrada—especialmente aquellos que se sienten no deseados o que han sido rechazados por las leyes, políticas y prácticas sociales injustas, poco amorosas e inhumanas de esta y otras épocas. El año pasado, en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2021, el Papa Francisco dijo: Como cristianos, fijemos nuestra mirada en la Virgen María, Estrella del Mar y Madre de la Esperanza. Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente de los más necesitados; no nos acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente y de maneras prácticas “para formar una comunidad compuesta de hermanos y hermanas que se aceptan y se cuidan unos a otros”. Nadie debería tener que preguntarse, “¿Dios realmente me quiere?” Dios quiere a todos. Eso significa que él nos quiere a ustedes y a mí, y a cada ser humano que haya vivido, y a todos los que aún no han sido concebidos. “Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes; amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años” (Dt 30:19-20). Sinceramente suyo en Cristo Redentor, Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R Arzobispo de Newark

Declaración de los obispos católicos de Nueva Jersey sobre la aprobación del proyecto de ley en Derecho a la libertad a la elección reproductiva Los obispos católicos de Nueva Jersey nos unimos para expresar nuestra más profunda decepción y enorme preocupación sobre la aprobación del proyecto de ley S49/A6260, la Ley a la libertad a la elección reproductiva, que codifica en norma del estado, el derecho de un individuo a un aborto, incluso a los abortos tardíos. Esta ley se aparta de la enseñanza católica fundamental de que toda vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Aún más angustioso es el hecho de que el cálculo jurídico y ético que sustenta esta nueva legislación, extingue absoluta y rotundamente la identidad humana y moral del niño no nacido. Quizá los legisladores que se precipitaron a aprobar esta Ley en los tiempos menguantes de sus términos, no querían que los ciudadanos comprendieran por completo sus consecuencias inhumanas y letales. Hemos fallado como sociedad cuando la respuesta a cualquier embarazo sea miedo en vez de alegría. Tristemente, muy a menudo este temor surge de la incertidumbre de la madre, en que ella no podrá proporcionar para ella ni para su hijo, los recursos necesarios para vivir una vida próspera. Debemos hacerlo mejor. Por eso, nosotros impulsamos a todos los católicos y personas de buena voluntad, a que participen activamente rompiendo las barreras económicas, laborales, sociales, raciales y emocionales que llevan a las madres a pensar que el aborto es mejor opción que optar por la vida. Por nuestra parte, la Iglesia católica se compromete a ampliar y a aumentar el conocimiento general de la comunidad sobre los abundantes recursos y programas que ofrecemos como Iglesia, que incluyen un cuidado prenatal y de salud optimistas, apoyo emocional, asistencia para dar a luz y criar a un hijo y las necesidades básicas tales como vivienda, alimentación y vestimenta a mujeres embarazadas que busquen o consideren alternativas fuera del aborto. Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Arzobispo, Arquidiócesis de Newark Monseñor Kevin J. Sweeney, Obispo, Diócesis de Paterson Monseñor David M. O’Connell, C.M., Obispo, Diócesis de Trenton Monseñor James F. Checchio, Obispo, Diócesis de Metuchen Monseñor Dennis J. Sullivan, Obispo, Diócesis de Camden Monseñor Kurt Burnette, Obispo, Eparquía de Passaic Monseñor Yousif Habash, Obispo, Diócesis Católica Siriana de Nuestra Señora de la Liberación Visite el sitio web de la Conferencia Católica de Nueva Jersey para obtener más información.

En marcha divulgación masiva del sínodo dirigida a los católicos de New Jersey

Jai Agnish Diciembre 2, 2021

El esfuerzo para conectarse con todos los católicos en la Arquidiócesis de Newark está en marcha.

La impresionante tarea es en respuesta al deseo del Papa Francisco de escuchar a tantos católicos activos e inactivos como sea posible en todo el mundo.

Todo es parte del proceso sinodal global que el Santo Padre comenzó el 10 de octubre con una Misa especial en el Vaticano.

“Dará rienda suelta a la mayor consulta en la historia de la humanidad”, dijo el cardenal Joseph Tobin, C.Ss.R., una semana después, cuando la Arquidiócesis de Newark comenzó oficialmente su viaje sinodal con su propia Misa especial. “Imaginen eso: esfuerzos para escuchar las voces de más de mil millones de personas sobre la faz de la tierra. ¿Quién hace eso?”

Desde entonces, los líderes de la Arquidiócesis movilizaron rápidamente esfuerzos para conectarse con la mayor cantidad posible de los 1.3 millones de católicos activos e inactivos en el norte de New Jersey.

¿Cómo funciona? Comienza con un sitio web, por supuesto. Y la oración. Y muchas reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

“Las personas con las que he hablado en toda la arquidiócesis parecen muy entusiasmadas con el sínodo”, dijo la hermana Donna Ciangio, O.P., Canciller de la Arquidiócesis de Newark. La hermana Donna y el padre Bismarck Chau, rector de la Catedral Basílica del Sagrado Corazón, son los coordinadores arquidiocesanos locales del proceso sinodal. Ellos y sus equipos han estado celebrando sesiones informativas con parroquias, escuelas, congregaciones religiosas y los diversos ministerios de la arquidiócesis.

Durante el mes de noviembre, los líderes diocesanos, párrocos y líderes laicos se reunieron en persona y virtualmente para aprender sobre el proceso sinodal y cómo llevar a cabo sesiones de escucha localizadas para los fieles.

Las sesiones de escucha se llevarán a cabo en toda la arquidiócesis de diciembre hasta febrero.

“Las sesiones informativas han servido como modelo de cómo debería ser una sesión de escucha donde los participantes se sientan seguros para hacer preguntas y expresar sus pensamientos y sentimientos sobre el proceso sinodal”, explicó el padre Bismarck. “Para las sesiones de escucha, invitamos a todos los participantes a venir con un corazón y una mente abiertas, listos para escuchar al Espíritu Santo hablar a través de nuestras hermanas y hermanos. Es posible que estas sesiones no resuelvan todos los problemas o limitaciones en nuestra Iglesia de hoy, pero seguramente arrojarán luz sobre la dirección que la Iglesia necesita para avanzar en estos tiempos cambiantes”.

El padre Bismarck también dijo que ha habido mucha emoción e interés en los participantes con los que ha interactuado hasta ahora. Sin embargo, hay algunas preocupaciones con respecto a cómo llegar a los católicos que no han estado asistiendo a la iglesia. También existe el temor de que la retroalimentación obtenida de las sesiones de escucha "siga siendo solo un documento sin frutos".

En última instancia, los informes de las sesiones de escucha se reunirán y sintetizarán en un informe diocesano que se enviará a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en la primavera. A partir de ahí, se enviarán informes al Vaticano.

La hermana Donna dijo que de cualquier manera, el proceso de retroalimentación del sínodo local es extremadamente importante y se puede utilizar para informar la toma de decisiones en las parroquias locales y a nivel diocesano. Ella dijo que la retroalimentación debería ser un tesoro de información para los consejos pastorales parroquiales locales cuando se trata de la planificación parroquial.

“Si esto no cambia al mundo entero, sabemos que tenemos la oportunidad aquí en la arquidiócesis y en nuestras parroquias de enfocarnos en las cosas que faltan, las cosas que son realmente buenas – nuestros éxitos – y luego hacer planes pastorales desde allí”, dijo la hermana Donna. “Esperamos obtener una buena información de personas de todo el mundo que ayude no solo al Papa Francisco, sino que aquí en la Arquidiócesis, esto nos ayudará con la forma en que estructuramos nuestros programas, o nuestras formas de acercarnos a otros – o en la evangelización – en la Arquidiócesis”.

La hermana Donna mencionó la importancia de conectarse con los padres de los estudiantes de educación religiosa. Es un grupo al que la iglesia no siempre escucha porque, aunque los padres traen a sus hijos para los sacramentos, es posible que no siempre sean participantes activos en la vida parroquial. La Oficina de Catequesis de la Arquidiócesis de Newark se ha comunicado con los directores de educación religiosa de las parroquias para involucrar a estos padres en sesiones de escucha.

Caridades Católicas, la Casa de la Misericordia de la Arquidiócesis y otros ministerios planean hablar con los necesitados de la arquidiócesis con quienes tienen relaciones a través de despensas de alimentos, comedores populares y otros servicios de apoyo.

Los esfuerzos están en marcha por parte de muchos otros ministerios arquidiocesanos para participar en el esfuerzo sinodal.

El Apostolado Afroamericano, Africano y Caribeño, por ejemplo, ha programado sesiones de escucha para todos los domingos de febrero para reunir a personas de cada condado de la arquidiócesis.

“Febrero es el Mes de la Historia Negra”, dijo el Padre Emeka Okwuosa, S.D.V., el coordinador de ese apostolado. “Queremos dar una oportunidad a la comunidad negra para decir cómo se sienten acerca de la iglesia y cómo contribuyen”.

El padre Emeka recordó una conversación reciente con alguien que no se siente parte de la Iglesia.

“Él no siente que la iglesia es la madre que decimos que es”, explicó. “Es más madrastra. Creo que el sínodo puede ayudar a las personas a expresar sus sentimientos sobre la iglesia. Estoy orando para que los feligreses puedan experimentar la maternidad de la iglesia”.

Respecto a los ancianos, la hermana Donna espera que las parroquias utilicen las transmisiones en vivo de la Misa para llegar a esa población o para que las conexiones ocurran a través de las visitas al hogar de ministros de la Eucaristía.

“Es difícil porque somos una arquidiócesis grande y diversa con 212 parroquias”, dijo. “Es un gran proyecto para tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas”.

El Padre Bismarck ha estado trabajando estrechamente con el Diácono Asterio Velasco, el director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Newark, con respecto a la planificación del sínodo entre los fieles hispanos de la arquidiócesis.

“Las sesiones de escucha han sido diseñadas para ser simples y directas teniendo como foco una pregunta general: '¿Cómo nos está llamando el Espíritu Santo como Iglesia para anunciar el Evangelio en el siglo 21?'”, explicó el Padre Bismarck. “Con esa pregunta en mente, se invitará a los participantes a compartir sobre '¿Cómo está sucediendo este viaje juntos en su comunidad parroquial?' y ‘¿Cómo estamos caminando juntos como iglesia y qué pasos nos invita el Espíritu Santo a dar para crecer en este viaje juntos? ‘

Dijo que hay un énfasis en permitir que el Espíritu Santo, el protagonista de este Sínodo, se mueva en las conversaciones.

La arquidiócesis lanzó recientemente una nueva página web del sínodo página web del sínodo en español donde los católicos pueden conocer más. Además de las páginas en español e inglés, también se están preparando materiales en polaco, portugués, coreano, chino y otros idiomas.

“Tenemos un gran número de diferentes tipos de grupos culturales y lingüísticos aquí”, dijo la hermana Donna. “Estamos tratando de hacer todo lo posible para llegar a incluir a tantas personas como sea posible”.

El Ministerio Pastoral con Personas con Discapacidad también ha preparado una página web para fomentar planificación sinodal accesible.

Visite la página web del sínodo de la Arquidiócesis de Newark para acceder a materiales relacionados con el proceso sinodal en estos diferentes idiomas.

Póngase en contacto con su parroquia local para participar en una sesión de escucha.

Para más artículos de noticias sobre el proceso del sínodo local, haga clic aquí.

Un Mensaje del Papa Francisco: Palabras de Desafío y Esperanza

Diálogo Entre Generaciones, Educación y Trabajo: Instrumentos para Construir una Paz Duradera

“¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz!” (Is 52,7).

Las palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo exiliado, agotado por la violencia y la opresión, expuesto a la indignidad y la muerte. El profeta Baruc se preguntaba al respecto: “¿Por qué, Israel, estás en una tierra de enemigos y envejeciste en un país extranjero? ¿Por qué te manchaste con cadáveres y te cuentas entre los que bajan a la fosa?” (3,10-11). Para el pueblo de Israel, la llegada del mensajero de la paz significaba la esperanza de un renacimiento de los escombros de la historia, el comienzo de un futuro prometedor.

Hoy, el camino de la paz, que san Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo integral, permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente interconectada. A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se intensifica. Mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue prevaleciendo un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz.

En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, con la que contribuyen las distintas instituciones de la sociedad, y existe una “artesanía” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros. Todos pueden trabajar juntos en la construcción de un mundo más pacífico, partiendo del corazón de los individuos y de las relaciones en la familia, y entonces dentro de la sociedad y con el medio ambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y naciones.

Aquí quisiera proponer tres vías para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el trabajo como un medio para la plena realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para “hacer posible la creación de un pacto social”, sin el cual todo proyecto de paz es insustancial.

Queridos hermanos y hermanas, mientras intentamos unir nuestros esfuerzos para salir de la pandemia, quisiera renovar mi agradecimiento a aquellos que continúan trabajando con generosidad y responsabilidad en las áreas de la educación, la seguridad y la protección de los derechos, para ofrecer atención médica, para facilitar el encuentro entre familiares y enfermos, y para brindar ayuda económica a los necesitados y a aquellos que han perdido su trabajo. Sigo recordando a las víctimas y sus familias en mis oraciones. (Una selección del Mensaje del Santo Padre por la Jornada Mundial de la Paz 2022)

Mi Oración para Ustedes

Mientras continuamos nuestro viaje sinodal, me gustaría hacer mías estas palabras del Papa Francisco de su Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2022:

Caminemos juntos con valentía y creatividad por el camino del diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. Que cada vez más hombres y mujeres se esfuercen diariamente, con tranquila humildad y valentía, por ser artesanos de la paz. ¡Y que siempre sean inspirados y acompañados por las bendiciones del Dios de la paz!

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.