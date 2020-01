A Statement from Cardinal Joseph W. Tobin regarding Archbishop Emeritus John J. Myers

Dear Sisters and Brothers in Christ,

The physical and mental health of the Archbishop Emeritus John Joseph Myers has suffered a serious decline.

After a recent visit with his family in central Illinois, Archbishop Myers decided to remain in the region of his birth where he is receiving specialized care and can be visited by his family as well as the clergy of the Diocese of Peoria.

I ask all the faithful in our Archdiocese to pray for Archbishop Myers that the mercy of God comfort and strengthen him in this moment of fragility.

The Archdiocese has begun preparation for the sale of his retirement residence in Hunterdon County. After members of his family have collected his personal possessions, the home and property will be sold and the funds will be returned to the Archdiocese.

Sincerely yours in Christ the Redeemer,

Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

Spanish Version Below:

Queridas hermanas y hermanos en Cristo:

La salud física y mental del Arzobispo Emérito John Joseph Myers ha sufrido un grave deterioro.

Después de una reciente visita a su familia en el estado de Illinois, el Arzobispo Myers decidió permanecer en su región natal donde recibe atención especializada y puede ser visitado por su familia y por el clero de la diócesis de Peoria.

Pido a todos los fieles de nuestra Arquidiócesis que oren por el Arzobispo Myers para que la misericordia de Dios lo consuele y fortalezca en este momento de fragilidad.

La Arquidiócesis de Newark ha comenzado la preparación para la venta de la residencia de retiro del Arzobispo Myers en el condado de Hunterdon. Después de que los miembros de su familia hayan recogido sus pertenencias personales, la casa y la propiedad serán vendidos y los fondos serán devueltos a la Arquidiócesis.

Sinceramente suyo en Cristo Redentor,

Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.