U.S. Bishops’ president condemns violent protests and prays for safety as chaos threatens U.S. Capitol

WASHINGTON —Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), issued the following statement in response to today’s violence in the United States Capitol:

“I join people of good will in condemning the violence today at the United States Capitol. This is not who we are as Americans. I am praying for members of Congress and Capitol staff and for the police and all those working to restore order and public safety.

“The peaceful transition of power is one of the hallmarks of this great nation. In this troubling moment, we must recommit ourselves to the values and principles of our democracy and come together as one nation under God. I entrust all of us to the heart of the Blessed Virgin Mary. May she guide us in the ways of peace, and obtain for us wisdom and the grace of a true patriotism and love of country.”

Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos condena las protestas violentas y reza por la seguridad mientras el caos amenaza al Capitolio de Estados Unidos

WASHINGTON — El arzobispo José H. Gomez de Los Ángeles, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), emitió la siguiente declaración en respuesta a la violencia de hoy en el Capitolio de Estados Unidos:

“Me uno a las personas de buena voluntad para condenar la violencia de hoy en el Capitolio de Estados Unidos. Esto no es lo que somos los estadounidenses. Oro por los miembros del Congreso, el personal de Capitolio, por la policía y todos los que trabajan para restaurar el orden y la seguridad pública.

La transición pacífica del poder es uno de los sellos que caracterizan a esta gran nación. En este momento preocupante, debemos volver a comprometernos con los valores y principios de nuestra democracia y unirnos como una nación bajo Dios. Encomiendo a todos al corazón de la Santísima Virgen María, que ella nos guíe por los caminos de la paz y nos brinde la sabiduría y la gracia de un verdadero patriotismo y amor a la patria”.